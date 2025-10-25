Sujetos se agarran a golpes y acaban encerrados

En labores preventivas y de atención a reportes ciudadanos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta agresión y lesiones, los hechos ocurrieron en la colonia San Isidro.

Derivado de un llamado de auxilio, agentes municipales se presentaron en la calle San Agustín, en la colonia mencionada, donde fue reportada una riña vecinal.

En el lugar se tuvo contacto con dos individuos visiblemente lesionados y, después de entrevistarlos, se identificaron como Juan “N” de 33 años, y José “N” de 29.

Los sujetos se señalaron mutuamente de golpearse y manifestaron su deseo de proceder legalmente uno en contra del otro. Enseguida se les informó que serían detenidos por presunta agresión y lesiones, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

