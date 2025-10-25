logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EL AMOR LOS UNE!

Fotogalería

¡EL AMOR LOS UNE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujetos se agarran a golpes y acaban encerrados

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Sujetos se agarran a golpes y acaban encerrados

En labores preventivas y de atención a reportes ciudadanos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta agresión y lesiones, los hechos ocurrieron en la colonia San Isidro.

Derivado de un llamado de auxilio, agentes municipales se presentaron en la calle San Agustín, en la colonia mencionada, donde fue reportada una riña vecinal.

 En el lugar se tuvo contacto con dos individuos visiblemente lesionados y, después de entrevistarlos, se identificaron como Juan “N” de 33 años, y José “N” de 29.

Los sujetos se señalaron mutuamente de golpearse y manifestaron su deseo de proceder legalmente uno en contra del otro. Enseguida se les informó que serían detenidos por presunta agresión y lesiones, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan en Ciudad Valles a vendedor de droga
Capturan en Ciudad Valles a vendedor de droga

Capturan en Ciudad Valles a vendedor de droga

SLP

Redacción

Andaba en un auto y traía un total de 130 dosis de distintas sustancias

Con marihuana, detienen a dos colombianos
Con marihuana, detienen a dos colombianos

Con marihuana, detienen a dos colombianos

SLP

Redacción

Andaban en una motocicleta y molestaban a estudiantes en la Col. Simón Díaz,

Sujetos se agarran a golpes y acaban encerrados
Sujetos se agarran a golpes y acaban encerrados

Sujetos se agarran a golpes y acaban encerrados

SLP

Redacción

Carambola en Periférico deja fuertes daños
Carambola en Periférico deja fuertes daños

Carambola en Periférico deja fuertes daños

SLP

Redacción