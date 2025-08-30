Hampón asaltó un OXXO con pistola de juguete

Como resultado de una efectiva acción operativa, oficiales de la Policía Vial Municipal llevaron a cabo la ubicación y detención de un hombre que asaltó una tienda OXXO en la colonia Álamos, portaba una réplica de un arma de fuego, con la que amagó a los encargados.

De acuerdo con el reporte, los agentes municipales adscritos a la sección motorizada de la Policía Vial se encontraban en recorridos de seguridad sobre el cuadrante norte, cuando fueron notificados de un robo a una tienda OXXO ubicada en la avenida Fray Diego de la Magdalena, en la colonia Álamos.

Inmediatamente se dirigieron al lugar, y luego de obtener las características físicas y de vestimenta del señalado activaron un dispositivo de búsqueda.

De esta manera lograron ubicarlo en la calle Neptuno de la colonia Rural Atlas, en ese momento el señalado intentó deshacerse de una pistola de plástico y comenzó su huida, ingresando a unos condominios.

Los agentes municipales siguieron su rastro y finalmente lo aseguraron, en la revisión preventiva se le encontró la mercancía y el dinero en efectivo que habían sido sustraído.

Además, se anexó como indicio, la réplica de arma de fuego que dejó previamente.

Ante el señalamiento por robo, el detenido de nombre Víctor Jesús “N” de 27 años, quien cuenta con antecedentes por varios delitos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.