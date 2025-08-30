Muere adolescente al chocar contra camión

MATEHUALA.- La mañana de este viernes, un joven de 16 años de edad, estudiante de la Escuela Preparatoria de Matehuala, perdió la vida en un aparatoso accidente al impactarse en la moto en que viajaba contra un camión de transporte personal sobre el bulevar Turístico, en la entrada de la Zona Industrial.

Los hechos cuando el ahora occiso, Edwin Emiliano N., viajaba a bordo de una motocicleta circuando sobre el boulevard Turístico y fue a la entrada de la Zona Industrial, en donde el adolescente se impacto contra un camión de transporte personal de la empresa Utep que llevaba a trabajadores a una fábrica de este lugar.

A causa del impacto el joven salió volando de su motocicleta y cayó sobre el pavimento, ocasionándose fuertes lesiones, por lo que testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, pero al revisar al motociclista se determinó que ya no presentaba signos vitales pues falleció de manera instantánea debido a la gravedad de los golpes y lesiones al momento del impacto en su motocicleta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También acudieron elementos de la corporaciones policiacas para llevar a cabo la debidas investigaciones y los peritos para levantar el cuerpo, que fue enviado al Semefo en donde sería entregado a los familiares para la sepultura respectiva.