Individuo es arrestado con cristal en Arbolitos

En patrullajes de seguridad en la colonia Arbolitos, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana efectuaron la detención de un joven que fue encontrado en posesión de varias dosis de cristal.

El aseguramiento se generó cuando los agentes vieron al suejto corriendo por las escaleras de unos condominios y ante la actitud evasiva le dieron alcance, al parecer se puso en alerta al ver la patrulla policiaca e intentó alejarse.

Al entrevistarse con el señalado, se le realizó una revisión preventiva de seguridad, encontrando al interior de la mochila que portaba, 13 dosis de cristal, además de un envoltorio también con una sustancia similar.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien se identificó como Juan Oswaldo “N” de 26 años, mismo que fue remitido ante la Fiscalía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí