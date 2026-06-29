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Asaltan a hombre y le quitan su auto

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Asaltan a hombre y le quitan su auto
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre fue despojado con violencia de su vehículo sobre la carretera libre Valles-Rioverde.

      La mañana de este domingo, el afectado pidió auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1, pues informó que, entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana, le robaron su automóvil Kia K3 gris, modelo 2026, con placas de circulación VXF-161-E del estado de San Luis Potosí.

      Relató que circulaba por la carretera libre Valles-Rioverde cuando una camioneta Ford gris le cerró el paso. De la unidad descendieron cuatro hombres, quienes lo obligaron a bajar de su automóvil y posteriormente huyeron con él.

      El reporte del robo fue difundido entre las distintas corporaciones policiales y se activó un operativo para tratar de localizar la unidad.

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      Mientras tanto, el afectado acudió ante la Fiscalía General del Estado para formalizar la denuncia correspondiente.

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