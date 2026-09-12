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Hombre es ultimado a balazos

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Hombre es ultimado a balazos
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      El cuerpo de un hombre sin vida y con heridas de bala en la cabeza, fue encontrado abandonado a orilla de un camino vecinal del municipio de Ahualulco, estaba junto a una motocicleta que se presume era de su propiedad y por ahora no hay pistas de los autores del homicidio.

      El reporte del hecho se dio a las corporaciones policiales cerca de la una de la tarde de este jueves, en que se mencionaba el hallazgo de un cuerpo sin vida en el camino vecinal que conduce de la cabecera municipal de Ahualulco hacia la comunidad de Cerrito de Rojas pero a la altura de la localidad El Zapatero.

      Elementos de la Policía Municipal de Ahualulco se desplazaron al lugar, en donde constataron que de trataba de un hombre de unos 38 años de edad, el cual se encontraba sin vida y presentaba lesiones de arma de fuego en la cabeza, además de que junto a él estaba una motocicleta color negro marca Honda.

      El reporte se hizo a las demás autoridades y personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, arribaron al lugar para iniciar las investigaciones.

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      En indagaciones preliminares el hombre pudo ser identificado, era de una comunidad cercana y los familiares indicaron que días antes había tenido un pleito con otro sujeto del lugar, en donde se involucraba ganado y había recibido diversa amenazas, de ahí que se sospecha que éste tendría algo que ver con su muerte.

      El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares una vez que acudieran a reclamarlo, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio. 

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