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Hombre propina paliza a mujer embarazada

Por Redacción

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Hombre propina paliza a mujer embarazada
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      Por propinarle una golpiza a una mujer embarazada, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre de 30 años, por el delito de violencia familiar, en la colonia El Morro.

      La detención de quien se identificó como Carlos "N" se llevó a cabo luego de recibir un reporte por una presunta agresión al interior de un domicilio, donde una mujer gestante requirió atención médica, tras haber sido agredida a golpes y con un tubo metálico.

      Conforme a los protocolos de actuación, el agresor fue informado que sería trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica y más tarde quedaría a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.

      En su informe, la Guardia Civil de Soledad aseguró mantener su compromiso de proteger y preservar la tranquilidad de las mujeres y las familias soledenses.

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