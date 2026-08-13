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Video | Choque múltiple en la 57 deja cuatro lesionados

Paramédicos y SSPC rescataron al conductor prensado en la camioneta

Por Redacción

Agosto 13, 2026 02:08 p.m.
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Foto: Teodoro Blanco/Pulso

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      Este jueves se registró un fuerte accidente en carriles centrales de carretera 57, justo en el tramo del puente de avenida Colorines y el de Granate, con dirección a Villa de Pozos.

      Cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que paramédicos, rescatistas y oficiales de la SSPC liberaron al conductor de una camioneta de transporte de personal que resultó prensado.

      Según el reporte, el conductor de la camioneta Nissan impactó por alcance a una camioneta Chevrolet y, esta, a un automóvil Honda, un taxi y un sedán Chevrolet.

      Paramédicos de Protección Civil municipal y paramédicos de Servicios Prehospitalarios trasladan a los lesionados, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento.

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