Video | Choque múltiple en la 57 deja cuatro lesionados

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Este jueves se registró un fuerte accidente en carriles centrales de carretera 57, justo en el tramo del puente de avenida Colorines y el de Granate, con dirección a Villa de Pozos.

Cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que paramédicos, rescatistas y oficiales de la SSPC liberaron al conductor de una camioneta de transporte de personal que resultó prensado.

Según el reporte, el conductor de la camioneta Nissan impactó por alcance a una camioneta Chevrolet y, esta, a un automóvil Honda, un taxi y un sedán Chevrolet.

Paramédicos de Protección Civil municipal y paramédicos de Servicios Prehospitalarios trasladan a los lesionados, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento.

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?? | Choque múltiple en la 57 deja cuatro lesionados

- Paramédicos y SSPC rescataron al conductor prensado en la camioneta / Más información: ??https://t.co/7rOUe9Bs41 pic.twitter.com/fiNP40OZkI — Pulso Online (@pulso_mx) August 13, 2026