Video | Choque múltiple en la 57 deja cuatro lesionados

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Este jueves se registró un fuerte accidente en carriles centrales de carretera 57, justo en el tramo del puente de avenida Colorines y el de Granate, con dirección a Villa de Pozos.
Cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que paramédicos, rescatistas y oficiales de la SSPC liberaron al conductor de una camioneta de transporte de personal que resultó prensado.
Según el reporte, el conductor de la camioneta Nissan impactó por alcance a una camioneta Chevrolet y, esta, a un automóvil Honda, un taxi y un sedán Chevrolet.
Paramédicos de Protección Civil municipal y paramédicos de Servicios Prehospitalarios trasladan a los lesionados, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento.
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