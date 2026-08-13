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Seguridad

Fotos | Rescatan a chofer prensado en choque sobre la 57

La Dirección de Protección Civil y Cruz Roja colaboraron para sacar al conductor de un camión

Por Redacción

Agosto 13, 2026 12:52 p.m.
A
Fotos: PC Villa de Pozos

Fotos: PC Villa de Pozos

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      La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos atendió un accidente vehicular en carretera 57 registrado a la altura del Parador "El Potosino".

      En la zona, se vieron involucrados un camión de volteo y un tráiler. 

      En coordinación entre PC y la Cruz Roja, se atendió el choque por alcance de las unidades, por lo que se realizó con éxito la extracción de uno de los choferes que se encontraba prensado en una de las unidades.

      Después de le brindó la atención correspondiente, informó Protección Civil de Villa de Pozos.

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      No se reportan más lesionados pero sí cuantiosos daños materiales/Foto: PC Villa de Pozos 

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