Fotos | Rescatan a chofer prensado en choque sobre la 57

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos atendió un accidente vehicular en carretera 57 registrado a la altura del Parador "El Potosino".

En la zona, se vieron involucrados un camión de volteo y un tráiler.

En coordinación entre PC y la Cruz Roja, se atendió el choque por alcance de las unidades, por lo que se realizó con éxito la extracción de uno de los choferes que se encontraba prensado en una de las unidades.

Después de le brindó la atención correspondiente, informó Protección Civil de Villa de Pozos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No se reportan más lesionados pero sí cuantiosos daños materiales/Foto: PC Villa de Pozos