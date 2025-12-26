Identifican a mujer hallada sin vida en arroyo de Lomas del Yuejat

CIUDAD VALLES.– La mujer localizada sin vida en un arroyo del fraccionamiento Lomas del Yuejat fue identificada como Ana Laura "N", de 60 años de edad, vecina de la colonia Gregorio Osuna, y su fallecimiento fue determinado como accidental.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que el resultado de la necropsia confirmó que la causa de muerte fue ahogamiento, sin que se encontraran huellas de violencia en el cuerpo.

Como se informó oportunamente, el hallazgo ocurrió el miércoles por la tarde, bajo el puente que conecta los juzgados mixtos y la gasolinera Autopark con las tiendas Elektra y Waldos, al sur de Ciudad Valles.

Familiares señalaron a las autoridades que la mujer padecía epilepsia y que era buscada desde un día antes, luego de no regresar a su domicilio. La principal línea de investigación apunta a que sufrió un ataque epiléptico, cayó al arroyo y no logró salir.

Al no existir indicios de un hecho delictivo, el cuerpo fue entregado a sus familiares para los trámites funerarios correspondientes.