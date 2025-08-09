Incautan planta de “mota” de cuatro kilos

Una planta de marihuana que ya alcanzaba gran altura, fue asegurada por elementos de la Guardia Civil Estatal en la colonia Prados de San Vicente primera sección, siendo remitida ante la Fiscalía para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Al momento del hecho, los efectivos realizaban un recorrido por la calle 67 en la referida colonia, cuando frente a un inmueble vieron lo que parecía una planta de marihuana ya muy desarrollada, por lo que se acercaron para corroborar que se trataba del enervante.

Fue entonces que los agentes policiales procedieron a arrancar la planta para asegurarla, la cual dio un peso de cuatro kilos ya que alcanzaba un tamaño considerable.

De momento no se pudo localizar al propietario y los agentes se llevaron la planta para proceder a su aseguramiento y ponerla a disposición del Ministerio Público para que se lleven a cabo las indagaciones respectivas.

