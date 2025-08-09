Vigente el programa para obtener unidad recolectora de basura

La Dirección de Ecología Municipal de Soledad, continúa con el proceso de registro de recolectores de basura interesados en acceder a un programa de apoyo para la renovación de sus unidades.

Yasmín Luna Barrios, titular del departamento, explicó que este programa tiene como finalidad mejorar el servicio y las condiciones laborales de las personas que ofrecen este servicio de forma particular en el municipio.

Explicó que actualmente se está recabando la documentación de los solicitantes, y será el alcalde quien defina la fecha y dinámica para la entrega del beneficio, misma que se dará a conocer con anticipación.

Sobre el número de recolectores de basura que actualmente ofrecen este servicio en Soledad, informó que hasta el momento el padrón vigente registra a 500 recolectores en orden y con sus pagos al corriente.

La funcionaria dio a conocer que anteriormente había hasta 650 recolectores, sin embargo, no todos contaban con la documentación y las condiciones adecuadas para brindar el servicio.

Subrayó que quienes no cumplan con la normatividad y permisos correspondientes, se harán acreedores a sanciones; asimismo, recordó que en Soledad, no está permitido ni se otorgan desde hace varios años permisos para la recolección de basura a personas que utilicen caballos.