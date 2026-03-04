Incendio moviliza a corporaciones en Camino a Palomas, en SGS (video)

La noche de este martes se registró un incendio en las inmediaciones del Libramiento Oriente, en la zona de Camino a Palomas, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Personal de Protección Civil Estatal acudió al lugar y trabajó de manera coordinada con otras corporaciones para contener y sofocar el fuego lo más pronto posible. Las labores incluyeron diversas maniobras en el terreno afectado, con el objetivo de evitar la propagación de las llamas hacia áreas cercanas.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro dañó únicamente vegetación en una superficie aproximada de 70 hectáreas. No se informó sobre personas lesionadas ni afectaciones a viviendas.

?? | Incendio movilizó toda la noche a corporaciones en Camino a Palomas, en Soledad / Más información: ??https://t.co/MY4FwKzJof pic.twitter.com/s0vfCH28qY — Pulso Online (@pulso_mx) March 4, 2026

Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier incendio, especialmente si se sospecha que fue provocado de manera intencional, a través de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima. Señalaron que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y atender este tipo de incidentes.