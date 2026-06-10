Indigente atropellado en la rúa a México
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Un hombre en situación de calle perdió la vida luego de ser arrollado por un vehículo, cruzaba la carretera a México a la altura del fraccionamiento Industrias cuando fue arrollado y quedó sin vida en el sitio mientras que el conductor se detuvo metros adelante.
El hecho tuvo lugar cerca de las 21:30 horas del martes cuando el hombre, de aspecto joven, cruzaba corriendo la mencionada carretera sobre los carriles centrales en dirección al Anillo Periférico Oriente, cerca de la avenida Francisco Martínez de la Vega.
Sin embargo, en esos momentos se desplazaba por ahí un vehículo color blanco cuyo conductor no pudo frenar a tiempo y así atropelló al hombre con la parte frontal lanzándolo por los aires y todavía continuó por un tramo hasta detenerse a unos cien metros del sitio.
Al ser atropellado, el peatón sufrió múltiples fracturas, incluyendo en el cráneo, por lo que tuvo una muerte instantánea y cuando fue atendido por los paramédicos se determinó que ya no había nada por hacer.
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Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, aunque no se informó si el conductor del vehículo pudo ser retenido para su presentación ante el Ministerio Público.
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