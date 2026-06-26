Intervienen en agresiones de violentos cobradores

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Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de Alejandra "N", de 34 años, en la colonia San Francisco, y de Sebastián "N" en la colonia Azaleas, por su probable participación en el delito de cobranza ilegítima.

La primera intervención ocurrió durante recorridos de seguridad y vigilancia en la calle República de Argentina, cuando los oficiales fueron abordados por una mujer que solicitó su apoyo al manifestar temor por su integridad, ya que momentos antes una mujer identificada como Alejandra "N" la habría agredido en la vía pública para cobrar una deuda adquirida por su hermana.

De igual manera, durante patrullajes en la colonia Azaleas, oficiales observaron a un sujeto quien se identificó como Sebastián "N", forcejeando con una mujer en la vía pública, y al intervenir la afectada señaló que el individuo la agredió para exigir el pago de un préstamo y arrebatarle su monedero.

En ambos hechos, el acturar de los señalados podría incurrir en la comisión del delito de cobranza ilegítima, además a petición de las afectadas, quienes solicitaron proceder legalmente, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes

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