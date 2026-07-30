Investigan un incendio provocado de camioneta
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ÉBANO.- El incendio de una camioneta en la zona centro de Ébano no fue accidental; fue provocado por dos jóvenes, quienes quedaron captados en video.
Las autoridades están tras la pista de los presuntos responsables que, durante la madrugada del lunes, prendieron fuego a una camioneta que se encontraba estacionada sobre la calle José María Morelos, en la zona centro.
En un principio, quienes acudieron a sofocar las llamas sospechaban que el siniestro había sido ocasionado por un accidente, presuntamente un cortocircuito.
Sin embargo, horas después se difundió en redes sociales un video en el que se observa a dos jóvenes llegar a bordo de una motocicleta, rociar combustible sobre la unidad y prenderle fuego, para posteriormente darse a la fuga.
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La evidencia ya está en poder de las autoridades; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención.
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