Jinete le aventó el caballo a su víctima

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un sujeto señalado por haber asesinado a su víctima mientras montaba a caballo.

Se trata de Daniel "N", quien enfrenta cargos su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos en la colonia 20 de Noviembre, en Ciudad Fernández.

De acuerdo con las investigaciones, en julio de 2020, el señalado, presumiblemente utilizando un caballo que montaba, derribó a una persona y posteriormente pasó con el mismo equino sobre el cuerpo de la víctima, ocasionándole diversas lesiones que provocaron su fallecimiento.

Por lo anterior, la Fiscalía integró la carpeta de investigación y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes localizaron y detuvieron a Daniel "N" en calles del Barrio de Guadalupe, en Ciudad Fernández.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al momento de su detención, informó la autoridad investigadora, el señalado fue informado del mandamiento judicial en su contra y de los derechos que le asisten en calidad de persona detenida. Posteriormente, fue trasladado a un Centro Estatal de Reinserción Social de la región.

Será durante la audiencia inicial cuando la Fiscalía formule la imputación por los hechos que se le atribuyen, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y procurar justicia para la familia de la víctima.