Cierre vial en bulevar Jacobo Payán; recomienda vías alternas
Se trata de la única vialidad principal con restricciones, según el reporte de SSPC
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que esta mañana hay cierre vial en el Bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita) por acumulación de agua.
"La zona se encuentra señalizada, evita ingresar y/o retirar señalética restrictiva de paso. Utiliza vías alternas y atiende indicaciones de oficiales", recomendó la corporación.
Se trata de la única vialidad principal con restricciones, según el reporte de la SSPC.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Cierre vial en bulevar Jacobo Payán; recomienda vías alternas
Pulso Online
Se trata de la única vialidad principal con restricciones, según el reporte de SSPC
Cae adulto mayor por agresión sexual en Plaza del Carmen
Redacción
La víctima pidió apoyo a oficiales municipales, luego de que el sujeto le realizó tocamientos
Muere atropellado motociclista armado
Redacción
Durante la noche del martes, las autoridades recibieron el reporte del siniestro