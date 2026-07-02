Cierre vial en bulevar Jacobo Payán; recomienda vías alternas

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que esta mañana hay cierre vial en el Bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita) por acumulación de agua.

"La zona se encuentra señalizada, evita ingresar y/o retirar señalética restrictiva de paso. Utiliza vías alternas y atiende indicaciones de oficiales", recomendó la corporación.

Se trata de la única vialidad principal con restricciones, según el reporte de la SSPC.

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