Joven en moto es arrollado por un auto
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CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo no tuvo precaución al realizar una maniobra y derribó a un joven motociclista, cerca de la Escuela Secundaria Técnica Número 47.
La mañana de este domingo, un hombre identificado como Higinio "N", con domicilio en el ejido Tanchachín, municipio de Aquismón, conducía un vehículo Chevrolet Chevy color azul. Circulaba por el carril derecho de la Carretera al Ingenio, con dirección de la zona centro hacia el Ingenio Plan de Ayala.
Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Libra, de la colonia Santa Lucía, maniobró hacia la izquierda para utilizar el retorno y chocó contra una motocicleta Itálika tipo cross, conducida por Luis Enrique Trejo, de 26 años de edad, vecino de la colonia 18 de Marzo.
El joven cayó sobre la cinta asfáltica y resultó con diversas lesiones, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. A petición del conductor del vehículo, fue trasladado a un sanatorio particular.
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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho; sin embargo, Higinio se comprometió a cubrir los gastos médicos y los daños materiales.
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