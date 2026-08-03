logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Joven en moto es arrollado por un auto

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Joven en moto es arrollado por un auto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo no tuvo precaución al realizar una maniobra y derribó a un joven motociclista, cerca de la Escuela Secundaria Técnica Número 47.

      La mañana de este domingo, un hombre identificado como Higinio "N", con domicilio en el ejido Tanchachín, municipio de Aquismón, conducía un vehículo Chevrolet Chevy color azul. Circulaba por el carril derecho de la Carretera al Ingenio, con dirección de la zona centro hacia el Ingenio Plan de Ayala.

      Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Libra, de la colonia Santa Lucía, maniobró hacia la izquierda para utilizar el retorno y chocó contra una motocicleta Itálika tipo cross, conducida por Luis Enrique Trejo, de 26 años de edad, vecino de la colonia 18 de Marzo.

      El joven cayó sobre la cinta asfáltica y resultó con diversas lesiones, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. A petición del conductor del vehículo, fue trasladado a un sanatorio particular.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho; sin embargo, Higinio se comprometió a cubrir los gastos médicos y los daños materiales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez
        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez

        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez

        SLP

        Redacción

        Al menos tres vehículos resultaron dañados en la glorieta inferior; no se reportaron personas lesionadas.

        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana
        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

        SLP

        Redacción

        El balance de la última semana de julio incluye 21 vehículos recuperados y diversos decomisos de droga

        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar
        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

        SLP

        Redacción

        Los afectados fueron llevados a una clínica del IMSS a recibir atención médica

        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores
        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

        SLP

        Redacción