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Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles

El movimiento sísmico ocurrió a las 2:42 a.m. en los límites entre Ciudad Valles y Aquismón

Por Huasteca Hoy

Septiembre 01, 2026 09:53 a.m.
A
Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un temblor al sur de este municipio.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con los datos de la dependencia, el hecho ocurrió a cinco kilómetros de profundidad y a 36 kilómetros al suroeste de Valles, aproximadamente en los límites de Valles con Aquismón.

      Acciones de la autoridad

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      La hora que marcaron los sismógrafos fue a las dos de la mañana con 42 minutos, tiempo del centro del país y hasta el momento no se ha tenido ninguna notificación oficial sobre daños o afectaciones a la población o a infraestructuras.

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