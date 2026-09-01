Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles

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CIUDAD VALLES.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un temblor al sur de este municipio.

Detalles confirmados

De acuerdo con los datos de la dependencia, el hecho ocurrió a cinco kilómetros de profundidad y a 36 kilómetros al suroeste de Valles, aproximadamente en los límites de Valles con Aquismón.

Acciones de la autoridad

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La hora que marcaron los sismógrafos fue a las dos de la mañana con 42 minutos, tiempo del centro del país y hasta el momento no se ha tenido ninguna notificación oficial sobre daños o afectaciones a la población o a infraestructuras.