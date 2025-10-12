logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Joven muere tras derrapar en su motocicleta en Fray Diego de la Magdalena

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando el motociclista se impactó contra una palmera en la colonia Industrial Aviación.

Por Pulso Online

Octubre 12, 2025 08:31 a.m.
A
La motocicleta quedó destrozada sobre el camellón central.

La motocicleta quedó destrozada sobre el camellón central.

Un joven perdió la vida la madrugada de este domingo, luego de derrapar y sufrir lesiones graves al impactarse contra una palmera del camellón central en la avenida Fray Diego de la Magdalena, en la capital potosina.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 de la mañana, cuando el joven conducía una motocicleta marca Itálica con dirección al barrio de Santiago. Al aproximarse a la calle 9-B de la colonia Industrial Aviaciónperdió el control hacia su izquierda y terminó chocando contra una palmera.

El cuerpo del motociclista quedó tendido a unos 10 metros de distancia de la unidad, debido al fuerte impacto.

Paramédicos acudieron al lugar, pero al valorar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron la zona, mientras que agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven muere tras derrapar en su motocicleta en Fray Diego de la Magdalena
Joven muere tras derrapar en su motocicleta en Fray Diego de la Magdalena

Joven muere tras derrapar en su motocicleta en Fray Diego de la Magdalena

SLP

Pulso Online

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando el motociclista se impactó contra una palmera en la colonia Industrial Aviación.

Recuperan 5 vehículos con reporte de robo
Recuperan 5 vehículos con reporte de robo

Recuperan 5 vehículos con reporte de robo

SLP

Redacción

Cae robacarros camino a Cerro de San Pedro
Cae robacarros camino a Cerro de San Pedro

Cae robacarros camino a Cerro de San Pedro

SLP

Redacción

En operativo, caen integrantes de grupo delictivo
En operativo, caen integrantes de grupo delictivo

En operativo, caen integrantes de grupo delictivo

SLP

Redacción

Se trata de tres mujeres que traían arma larga y decenas de dosis de droga