Ladrón tiene en jaque a vecinos de Valles

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CIUDAD VALLES.- Vecinos de varias colonias ubicadas al norte de Ciudad Valles tienen plenamente identificado a un presunto ladrón domiciliario y aseguran que, aunque ya fue denunciado, sigue operando impunemente.

"Esta pu... rata se metió a robar a mi casa, el mentado Barry o Barny", comentó un vecino de la colonia Solidaridad, quien hace un par de días descubrió que le habían robado varias de sus pertenencias.

Ese comentario fue compartido en redes sociales junto con una fotografía del presunto responsable, aunque aclaró que la imagen no es reciente.

Sin embargo, señaló que hay testigos que vieron a ese sujeto salir de su vivienda tras perpetrar el robo y que se trata de la misma persona a la que atribuyen varios atracos similares en la colonia Solidaridad, el fraccionamiento El 21, la colonia 2 de Enero, La Pimienta y otros sectores.

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Varias de las víctimas aseguran haber presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, afirman que el presunto ladrón continúa en libertad.