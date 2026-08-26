Les marcaron el alto y siguieron de largo
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Por el probable delito contra la seguridad de tránsito, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron en hechos distintos a un menor y un hombre, luego de ser detectados conduciendo motocicletas de manera peligrosa y hacer caso omiso a las indicaciones de los oficiales.
La primera intervención se registró en la colonia Primero de Mayo, donde fue detenido Julián "N", de 32 años, quien presuntamente originó una persecución al hacer caso omiso a las indicaciones de alto, tras ser detectado conduciendo una motocicleta marca Bajaj, color azul, de manera zigzagueante y poniendo en riesgo su integridad y la de conductores.
El segundo hecho se registró sobre la calle Melchor Ocampo, en la cabecera municipal, donde oficiales detectaron a un adolescente de 15 años realizando maniobras peligrosas en una motocicleta Italika, color rojo, con la que invadió carriles peatonales al intentar huir por la autoridad.
Conforme a los protocolos para menores, dio a conocer la corporación, el joven fue interceptado y se dio aviso a su madre sobre su aseguramiento, mientras que al hombre se le informó que sería detenido y presentado ante la autoridad investigadora. Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas a una pensión.
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En su informe, la Guardia Civil de Soledad refrendó su compromiso de mantener acciones preventivas para inhibir conductas que pongan en riesgo la integridad de peatones, conductores y demás usuarios de la vía pública.
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