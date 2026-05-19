Lluvias y calor extremo prevén para este martes en SLP

San Luis Potosí enfrentará este martes una combinación de altas temperaturas y posibles tormentas fuertes en las cuatro regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia alertó que durante la tarde podrían registrarse lluvias acompañadas de tormentas puntuales fuertes, mientras que el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio potosino.

Además, las condiciones climáticas mantienen riesgo para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, debido a las altas temperaturas y la sequedad del ambiente.

La región Huasteca volverá a ser la más calurosa del estado, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 41 grados centígrados y mínimas de 24 grados. En la Zona Media se esperan máximas de 37 grados y mínimas de 23.

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Para el Altiplano potosino se pronostican temperaturas de hasta 34 grados y mínimas de 16, mientras que en la Zona Centro el termómetro oscilará entre los 16 y 32 grados centígrados.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y riesgos de incendio.