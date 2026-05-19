logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FESTIVAL DEL ASADO"

Fotogalería

"FESTIVAL DEL ASADO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias y calor extremo prevén para este martes en SLP

Protección Civil advierte riesgo de tormentas fuertes por la tarde y condiciones propicias para incendios forestales y urbanos

Por Pulso Online

Mayo 19, 2026 07:22 a.m.
A
Lluvias y calor extremo prevén para este martes en SLP

San Luis Potosí enfrentará este martes una combinación de altas temperaturas y posibles tormentas fuertes en las cuatro regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia alertó que durante la tarde podrían registrarse lluvias acompañadas de tormentas puntuales fuertes, mientras que el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio potosino.

Además, las condiciones climáticas mantienen riesgo para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, debido a las altas temperaturas y la sequedad del ambiente.

La región Huasteca volverá a ser la más calurosa del estado, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 41 grados centígrados y mínimas de 24 grados. En la Zona Media se esperan máximas de 37 grados y mínimas de 23.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para el Altiplano potosino se pronostican temperaturas de hasta 34 grados y mínimas de 16, mientras que en la Zona Centro el termómetro oscilará entre los 16 y 32 grados centígrados.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y riesgos de incendio.

LEA TAMBIÉN

¿Por qué el calor aumenta el riesgo de cataratas?

El calor extremo también agrava el síndrome del ojo seco, aumentando la vulnerabilidad ocular.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias y calor extremo prevén para este martes en SLP
Lluvias y calor extremo prevén para este martes en SLP

Lluvias y calor extremo prevén para este martes en SLP

SLP

Pulso Online

Protección Civil advierte riesgo de tormentas fuertes por la tarde y condiciones propicias para incendios forestales y urbanos

Clausuran una granja de pollos en Pozos
Clausuran una granja de pollos en Pozos

Clausuran una granja de pollos en Pozos

SLP

Leonel Mora

Segam fue notificada por residuos especiales generados en la granja avícola cercana al Tanque Tenorio.

Llega nuevo mando a la XII Zona Militar
Llega nuevo mando a la XII Zona Militar

Llega nuevo mando a la XII Zona Militar

SLP

Martín Rodríguez

Juan Carlos Valladares se compromete con el magisterio potosino
Juan Carlos Valladares se compromete con el magisterio potosino

Juan Carlos Valladares se compromete con el magisterio potosino

SLP

Redacción

En su visita a Villa de Pozos, fija su postura acerca del incremento salarial a maestros