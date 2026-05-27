Sentencian a sujeto a 5 años de cárcel por violación

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CIUDAD VALLES.- Una jueza emitió sentencia condenatoria contra un hombre que está acusado de ultrajar a una menor de edad en Ciudad Valles.

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Unidad de Investigación y Litigación para la Atención de la Mujer, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables de la Delegación Cuarta, obtuvo fallo condenatorio en contra de Gilberto "N" por el delito de violación específica.

Lo anterior derivó de la audiencia de procedimiento abreviado relacionada con la carpeta de investigación iniciada por hechos en agravio de una víctima de identidad reservada. La diligencia fue presidida por una Jueza, con la participación de la Agente Fiscal, el defensor particular y la asesora jurídica.

Durante el desarrollo de la audiencia, la representación social expuso la acusación correspondiente y solicitó la emisión del fallo condenatorio, así como la imposición de una pena de cinco años y cuatro meses de prisión. Además, requirió el pago por concepto de sanción pecuniaria, y otra cantidad para la reparación del daño.

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Tras analizar los datos de prueba y los planteamientos expuestos por las partes, la autoridad judicial resolvió emitir fallo condenatorio en contra del imputado por el delito de violación específica, además de imponer las sanciones solicitadas por la representación social.