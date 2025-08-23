Localizan a individuo muerto en La Pila

El cuerpo de un hombre asesinado, fue localizado este viernes en territorio de la delegación La Pila, presentaba huellas de violencia y se estima que ahí lo tiraron luego de ultimarlo en otro lugar.

Fue cerca de la una de la tarde cuando a las corporaciones policiales se reportó el hallazgo de un cuerpo que estaba tirado entre la maleza, en un despoblado ubicado cerca del camino a Ciudad Maderas, a la altura de la comunidad Cerritos la Pila, perteneciente a esa delegación.

Elementos policiales acudieron a verificar el reporte y se percataron que se trataba de un hombre sin vida que estaba tirado boca abajo, el cual presentaba huellas de violencia en diversas partes del cuerpo, por lo que procedieron a acordonar la zona.

Personal de Servicios Periciales acudió a hacer una inspección en el sitio realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley.

Por ahora el cuerpo permanece en el Semele en calidad de desconocido ya que no contaba con documentos sobre su identidad, vestía sudadera negra, playera azul, pantalón negro de mezclilla y tenis blancos con negro.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició las diligencias correspondientes para esclarecer el caso hasta sus últimas consecuencias.