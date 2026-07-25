Localizan a menor desaparecida en Soledad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una adolescente desaparecida fue reunida con su familia, luego de la intervención de la Guardia Civil de Soledad, a través de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género.

El reporte de no localización se trataba de una menor de 14 años de edad que salió de su domicilio desde el día 22 de julio del presente año.

Fueron los familiares de la jovencita quienes acudieron con las autoridades para solicitar auxilio y formalizar la activación de una ficha de búsqueda ante la Fiscalía General del Estado. En las últimas horas, se logró la localización de la adolescente en calles de la cabecera municipal del municipio.

Tras finalizar los trámites de los servicios especializados que dieron seguimiento a su búsqueda, y al no existir algún delito que perseguir, finalmente la menor fue reunida de forma segura con su red familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí