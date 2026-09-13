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Descarrila un tren en Francia; 44 heridos

Por EFE

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Descarrila un tren en Francia; 44 heridos
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      París, Fra.- Un trozo de raíl de unos 300 kilos puesto en la vía ferroviaria figura como la posible causa del descarrilamiento del tren regional que circulaba entre las ciudades de Ruán y Caen, en el norte de Francia, en el que resultaron 44 personas heridas, una de ellas muy grave pero fuera de peligro.

      Mientras las investigaciones a apuntan a un acto malintencionado - una figura jurídica que abarca desde el sabotaje hasta los actos vandálicos-, el presidente de la región de Normandía -donde se produjo el siniestro-, Hervé Morin, habló de "una barra de hierro de unos 300 kilos de peso" y aseguró que la misma "no llegó allí por casualidad".

      "Lo que deseo es que tengamos un procedimiento judicial que sea extremadamente riguroso y que podamos saber quién es el responsable de este acto, si tal es el caso", indicó al medio Ouest France. En el accidente, 44 personas resultaron heridas. Una de ellas ingresó en estado muy grave, pero su vida no corría peligro, mientras otras cinco seguían hospitalizadas.

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