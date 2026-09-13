Capturan bomberos víbora en una alberca

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Matehuala.- Bomberos acudieron a la comunidad de San José de las Trojes donde les reportaron la presencia de una serpiente en un conocido balneario, por el riesgo que representaba para los bañistas, a su llegada, los tragahumo lograron localizarla en una alberca, capturarla y posteriormente llevarla a su hábitat natural.

De acuerdo con la información proporcionada por la Base Operativa del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matehuala, recibieron una llamada de auxilio en la que les informaban que había una serpiente en un balneario de la comunidad de San José de las Trojes, por lo que inmediatamente acudieron al lugar para brindar el apoyo que requerían para capturar el reptil.

Al llegar, los bomberos comenzaron la búsqueda del reptil, que finalmente fue localizado en una alberca, con el equipo especializado de la corporación, procedieron a capturarlo y retirarlo del lugar.

Afortunadamente, durante este incidente no se reportaron personas lesionadas, posteriormente la serpiente fue trasladada a su hábitat natural donde fue liberada.

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Los Bomberos señalaron que debido a las fuertes lluvias que se han estado presentando en la región, algunos reptiles buscan lugares seguros y pueden ingresar a viviendas u otros espacios donde hay presencia de personas.

Por ello, exhortaron a la población a tomar precauciones y, en caso de observar una serpiente, evitar intentar capturarla o atacarla, ya que esta acción puede resultar peligrosa. Se recomienda solicitar el apoyo de personal capacitado para que pueda realizar el retiro del animal de manera segura.