logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a supuesto asaltante de tiendas OXXO

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a supuesto asaltante de tiendas OXXO
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En trabajos de análisis e inteligencia, así como de las labores permanentes de vigilancia y atención, la Guardia Civil Estatal detuvo a José Alfredo "N", de 28 años de edad, considerado objetivo prioritario por su presunta participación en robos a tiendas de conveniencia en el sector sur de la capital potosina, en especial OXXO´s.

      La intervención se realizó en la colonia San Juan de Guadalupe, donde los agentes estatales ubicaron y detuvieron al presunto a quien durante la acción le aseguraron dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal".

      De acuerdo con la información obtenida durante las labores de inteligencia, el detenido cuenta con antecedentes registrales por diversos delitos, además es señalado como participante en múltiples asaltos a las tiendas de conveniencia.

      La persona detenida y la sustancia asegurada fueron puestas a disposición de la autoridad competente, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida
      Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida

      Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida

      SLP

      Pulso Online

      Familiares trasladaron al herido, pero falleció cerca de la Presidencia Municipal.

      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José
      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José

      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José

      SLP

      Redacción

      No se reportan heridos de gravedad luego del siniestro

      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala
      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala

      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala

      SLP

      Redacción

      Organizadores reconocieron no contar con autorización y accedieron a suspender el baile para evitar riesgos.

      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos
      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos

      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos

      SLP

      Redacción

      El detenido presuntamente sustrajo el dinero tras desactivar alarmas en oficinas de avenida Universidad