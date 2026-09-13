Capturan a supuesto asaltante de tiendas OXXO
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En trabajos de análisis e inteligencia, así como de las labores permanentes de vigilancia y atención, la Guardia Civil Estatal detuvo a José Alfredo "N", de 28 años de edad, considerado objetivo prioritario por su presunta participación en robos a tiendas de conveniencia en el sector sur de la capital potosina, en especial OXXO´s.
La intervención se realizó en la colonia San Juan de Guadalupe, donde los agentes estatales ubicaron y detuvieron al presunto a quien durante la acción le aseguraron dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal".
De acuerdo con la información obtenida durante las labores de inteligencia, el detenido cuenta con antecedentes registrales por diversos delitos, además es señalado como participante en múltiples asaltos a las tiendas de conveniencia.
La persona detenida y la sustancia asegurada fueron puestas a disposición de la autoridad competente, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.
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