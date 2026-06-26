Localizan a un hombre sin vida en Paisanos

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Un hombre fue encontrado sin vida en la comunidad de Paisanos, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, estaba entre una nopalera cercana al río Calabacillas, por ahora se desconocen las causas de la muerte y tampoco ha sido identificado.

Fue la tarde de este jueves, que se reportó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida que fue localizado por un poblador del lugar, acudiendo elementos de la Guardia Civil Estatal como primeros respondientes y luego de verificar el reporte procedieron a acordonar el área.

El cuerpo estaba en un despoblado de la comunidad de Paisanos, entre un área de arbustos y nopales cerca del Camino Antiguo a Pinos, Zacatecas, y el río Calabacillas, siendo encontrado por un habitante de la zona que dio aviso al juez auxiliar y éste a su vez reportó el hallazgo a las corporaciones policiales.

Personal de Servicios Periciales realizó una inspección en el lugar del hallazgo en busca de indicios y se realizó el levantamiento del cuerpo, siendo llevado al Servicio Médico Legista para que se realice la autopsia de ley y establecer las causas de la muerte.

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De momento no se informó si presentaba huellas de violencia y aparentemente no había sido identificado, por lo que se busca alguna pista entre reportes de personas reportadas como no localizadas.