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Los apresan por golpear a sus parientes

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Los apresan por golpear a sus parientes
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      En atención a distintos reportes de violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres involucrados en agresiones a sus parientes.

      La primera intervención se dio en un domicilio ubicado en la colonia Central de Maquinaria, donde una mujer de 78 años denunció que presuntamente fue agredida por su hijo, causándole lesiones en la cabeza y una pierna. Tras autorizar el ingreso de los oficiales a su vivienda, quedó detenido Luis "N", de 51 años de edad.

      Posteriormente, los oficiales intervinieron en la colonia Fidel Castro, donde José "N", de 29 años, quedó detenido por presuntamente agredir a su pareja en el interior de una camioneta. La mujer manifestó que era víctima de agresiones constantes y expresó su intención de proceder legalmente ante la autoridad correspondiente.

      En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y, más tarde, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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