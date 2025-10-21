Luego de atraco, capturan a trío de ladrones

Los hombres y una mujer que con una pistola falsa asaltaban en negocios del sur de la ciudad, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de cometer un atraco en una tienda de abarrotes, finalmente quedaron a disposición de la autoridad.

Fue la tarde del domingo, cuando los agentes realizaban recorridos de seguridad en la colonia Simón Díaz y se percataron de un asalto en proceso que se cometía en una tienda de abarrotes, por lo que determinaron intervenir.

Fue así como se logró la detención de Adrián “N” de 33 años de edad, Sergio “N” de 37 años y Gisela “N” de 44 años de edad, luego de que la víctima narrara que dichas personas la habían amenazado con lo que parecía ser un arma de fuego, misma que resultó ser un arma de utilería.

En el momento de su detención, se les aseguraron 580 pesos en efectivo, seis cajetillas de cigarros -todo esto producto del asalto- y un teléfono celular, así como la réplica de un arma de fuego y un vehículo Saturn modelo 2010, en el que se desplazaban.

Los encargados de la tienda lograron identificar a los maleantes, los cuales ingresaron con lujo de violencia y les quitaron el dinero de las ventas, así como también se llevaron los cigarros.

A los presuntos asaltantes se les remitió ante el Ministerio Público para que les sea definida su situación legal por el delito de robo con violencia y lo que les resulte; también se les investiga por su posible participación en otros atracos cometidos a negocios del sur de la ciudad.