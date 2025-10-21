Sin agua, el norte y oriente de Valles

CIUDAD VALLES.- La Dapas anuncia una falla en el abastecimiento de uno de sus tanques desde este domingo, pero colonias del norte y oriente siguen sin agua este lunes.

Desde este domingo, un desperfecto en un tanque de almacenamiento y distribución causó que colonias de una parte del norte del municipio y el oriente se quedaran sin agua y aunque estaría resuelto el problema en la misma jornada, hoy prevaleció el problema hasta la “tarde-noche” del lunes.

Aunque debía haber servicio en estas zonas desde este lunes, las cosas se complicaron técnicamente y el agua dejó de correr para el área oriental, colonias cercanas o en la salida a Tampico, sin embargo, hasta este lunes, los mismos usuarios dieron cuenta de ello.