Maleante hurtaba cableado en Zona Centro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un sujeto que fue sorprendido robando cableado eléctrico de un inmueble en la zona centro, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de la capital y ahora se encuentra ante el Ministerio Público acusado de robo y daños.

En recorridos preventivos sobre el cuadrante centro, oficiales recibieron un reporte del C4 Municipal, donde se solicitaba su presencia en la avenida Reforma, ya que un hombre se encontraba desprendiendo cableado de un inmueble, proporcionando las características físicas y de vestimenta del señalado.

Al llegar al lugar, los agentes municipales ubicaron al implicado que cargaba con cables de aproximadamente 1.25 metros de longitud; asimismo, entre sus pertenencias se encontró una caja para cargador color blanco, dos cables auxiliares y una bocina portátil de color negro.

El masculino, que se identificó como José Santos "N" de 45 años, fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente, junto con los indicios localizados, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí