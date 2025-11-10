logo pulso
"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Malvivientes son apresados por causar daños

Seguridad

Malvivientes son apresados por causar daños

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Malvivientes son apresados por causar daños

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a cuatro hombres por presuntos daños a propiedad ajena, esto en el marco de los trabajos de prevención y vigilancia permanentes.

En la avenida Santo Tomás, en la colonia del mismo nombre, fueron ubicados Juan “N” de 31 años, y Francisco “N” de 44, quienes fueron señalados por los propietarios de un domicilio, quienes indicaron que les apedreó su casa rompiendo los vidrios, por lo que solicitaron proceder legalmente en su contra.

Jesús “N” de 24 años, fue señalado por un ciudadano en la calle Blas Escontría, en la Cabecera Municipal, relatando que dañó su vehículo, manifestando además su deseo de proceder legalmente en su contra. 

Finalmente, en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia San Antonio, se atendió un reporte en el que la parte afectada pidió proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Jonathan “N” de 23 años, quien presuntamente provocó de forma intencional daños a su automóvil.

