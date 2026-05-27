Volcadura de pipa causa derrame de combustible
La vegetación y charcos de las recientes lluvias, se contaminaron
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Derramando combustible sobre la carretera estatal número 12, una pipa de gasolina terminó volcada tras un accidente, en el tramo de Villa Hidalgo a Villa de Arista.
Fue casi llegando al entronque de la carretera ´57 cuando el chofer perdió el control de su unidad y terminó volcado sobre su costado derecho, impidiendo el paso por la vía.
El conductor salió ileso y no necesitó traslado a un hospital.
Sin embargo, el ecosistema próximo a la carretera resintió la fuga de combustible de la pipa, que según podía notar tenía una capacidad de cuarenta mil litros, transportando un setenta por ciento de su capacidad.
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El accidente causó la contaminación de pequeños cuerpos de agua formados por las recientes lluvias que la fauna de la zona utiliza para beber.
Con la finalidad de evitar más siniestros en ese tramo, el derrame de gasolina fue atendido y limpiado de la vía por elementos la Coordinación Estatal de Protección Civil, que acudieron también a realizar maniobras para reanudar la circulación de los vehículos.
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