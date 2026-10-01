"Alito" se lanza contra AMLO tras reaparición

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La oposición mexicana no ha tomado bien la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer anunció en un videomensaje grabado desde su finca en Palenque, Chiapas, la publicación de su nuevo libro Pueblo.

Fiel a su estilo ríspido, el presidente priista Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas se refirió al tabasqueño como un "cínico, corrupto y criminal" y lo acusó de entregar el país al narcotráfico.

Moreno Cárdenas cuestionó la supuesta jubilación de López Obrador, pues afirmó que "el muy desvergonzado" se esconde detrás de un falso retiro VIP, con un hospital de primer nivel a minutos de su casa y un cuartel militar cercano para su seguridad.

"Mientras tanto, utiliza cada aparición pública para defender su proyecto político, respaldar a Morena y dictar nuevamente su versión de la historia", expresó el líder opositor en un mensaje publicado en sus redes sociales horas después del videomensaje del expresidente de México.

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- ¡López Obrador va a caer! Asegura "Alito" Moreno

El priista aseguró que a nadie le importan los libros de López Obrador, a quien calificó como un "aliado de los cárteles del crimen organizado".

LEA TAMBIÉN Reaparece AMLO: "El pueblo manda", aunque moleste El expresidente presentó su nuevo libro, Pueblo, sobre la historia política de México, y reiteró que está retirado de la actividad política.

"Lo que importa es que responda por el país que dejó. La violencia, la expansión del crimen organizado y la desbordada corrupción que lo rodea —desde su familia hasta sus socios y prestanombres— no pueden esconderse entre las páginas de ningún libro", agregó el dirigente nacional del PRI.

En su crítica, exigió que se le dé respuestas a México, transparencia y autoridades que investiguen cualquier señalamiento con independencia.

"Ningún expresidente, ningún funcionario y ningún apellido debe estar por encima de la ley. ¡López Obrador va a caer! ¡Tendrá que responder por haber entregado México a los cárteles del crimen organizado!", concluyó "Alito" Moreno.

- AMLO reseña su libro "Pueblo"

Durante una hora y veinte minutos, el exmandatario federal y fundador de Morena dedicó su reciente libro a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como "la mejor presidenta del mundo".

Según explicó, con Pueblo termina de sustentar lo que su movimiento, la autoproclamada Cuarta Transformación, denomina como humanismo mexicano, que busca consolidar su lema "por el bien de todos, primero los pobres".

"A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también fecunda historia política de México. Sin embargo, decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo, aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo", contó.