Tormenta y fuertes vientos golpean a Ciudad Valles (fotos)

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CIUDAD VALLES.- La fuerte tormenta acompañada de intensas ráfagas de viento que azotó la ciudad durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves dejó como saldo al menos dos vehículos dañados, varios árboles y ramas derribados, vialidades obstruidas y cortes en el suministro de energía eléctrica en distintos sectores.

Uno de los incidentes de mayor consideración ocurrió en la calle Américas, en el fraccionamiento Morales, donde un árbol de grandes dimensiones cayó y alcanzó a dos vehículos que se encontraban estacionados, ocasionándoles daños materiales.

Personal de Protección Civil Municipal acudió al lugar para realizar las maniobras necesarias para retirar el árbol y mantener segura la zona.

Las lluvias y fuertes vientos también provocaron afectaciones en el bulevar México-Laredo, a la altura de la calle Abasolo, donde varias ramas quedaron sobre uno de los carriles. Los cuerpos de auxilio procedieron a retirarlas para restablecer la circulación.

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Otro árbol cayó sobre la carretera a Chantol, a la altura del relleno sanitario, bloqueando temporalmente el paso vehicular. Personal municipal realizó trabajos para retirar el tronco y liberar la vialidad.

Además, se recibieron reportes de árboles y ramas sobre líneas de energía eléctrica. Uno de ellos ocurrió en la calle Flamingos, en la colonia Las Águilas, mientras que otro fue atendido en la calle Fernando Vázquez, entre Mérida y Tancanhuitz, en la colonia 20 de Noviembre.

En este último sitio, Protección Civil acordonó preventivamente el área debido a que los cables afectados son de alta tensión, por lo que las maniobras para atender el desperfecto quedaron a cargo de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A consecuencia de la tormenta también se registraron interrupciones en el suministro eléctrico en diferentes sectores de Ciudad Valles.

Protección Civil Municipal informó que sus cuadrillas permanecen en alerta y continúan atendiendo los reportes derivados de las lluvias y los fuertes vientos.