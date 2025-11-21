Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres hombres por portación de arma prohibida. Los hechos ocurrieron en las colonias Genovevo Rivas Guillen Quinto Plano, San Felipe y Rinconada del Palmar, en patrullajes preventivos permanentes.

En la Avenida Ponciano Arriaga, en la colonia Genovevo Rivas Guillen Quinto Plano, agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas; después de acercarse para señalarle la debida sanción, se identificó como Emigdio “N” de 42 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja y un bastón de metal retráctil.

Gerardo “N” de 18 años fue detectado en Avenida Soledad, a la altura de la colonia San Felipe. Policías soledenses interceptaron al sujeto, quien comenzó a agredir a la autoridad, localizándole un utensilio de metal semejante a un cuchillo.

Finalmente, en recorridos sobre la calle Antonino Nieto, en la colonia Rinconada del Palmar, servidores públicos tuvieron contacto visual con quien dijo llamarse Kevin “N” de 18 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole un objeto metálico con filo con las características de un cuchillo.

A los tres se les informó que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde continuarán con el debido proceso.