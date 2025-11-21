Capturan a tres hombres armados

TANQUIÁN.- Un operativo de la Guardia Civil Estatal (GCE) terminó con la detención de tres personas presuntamente relacionadas con la portación ilegal de armas de fuego.

La intervención ocurrió en Tanquián, donde los oficiales realizaban labores de inteligencia y patrullaje cuando ubicaron a tres sujetos que viajaban en una camioneta Dodge Durango modelo 1998.

Les marcaron el alto y según el informe oficial, opusieron resistencia, pero les dieron alcance al efectuarles una inspección de seguridad, descubrieron que portaban varias armas de uso exclusivo.

Los detenidos fueron identificados como David “N” de 52 años de edad; Adelaido “N”, de 27; y Jorge “N”, de 32 años.Al momento de su detención se les aseguraron un arma calibre .38, una pistola 9 milímetros, un rifle calibre 5.56, una escopeta calibre 12 y un total de 149 cartuchos útiles. Las autoridades estatales informaron que los tres individuos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, junto con el armamento asegurado, para continuar con las investigaciones por presuntos delitos federales.

Este operativo forma parte de las acciones que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, buscan garantizar condiciones de paz en los 59 municipios de San Luis Potosí.