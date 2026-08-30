Motociclista herido provoca una carambola

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En el Periférico, un motociclista resultó lesionado al derrapar con el pavimento mojado e impactar contra una camioneta, provocando instantes después una carambola.

La tarde de este sábado, la lluvia y el piso mojado volvió a ser factor para un nuevo siniestro vial en la capital, en donde se vieron involucrados cinco automovilistas y una motocicleta.

El múltiple percance se dio luego de que el tripulante de una moto circulaba sobre el Circuito Potosí, con dirección a la carretera ´57, cuando al descender del puente Ricardo B. Anaya perdió el control de su unidad, derrapó y colisionó contra una camioneta Chevrolet Colorado que estaba frente a él.

Al caer de su unidad, el auto sedán enseguida de él frenó en seco, provocando que dos camiones de personal que no alcanzaron a frenar se vieran involucrados en la carambola en la cima del puente. Adicionalmente, otro auto quedó aprisionado entre un camión que intentó maniobrar y el muro de contención.

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Al lugar se dieron cita elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes aseguraron el área y realizaron las maniobras correspondientes para despejar la zona, en espera de la llegada de cuerpos de emergencia.

Minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al motociclista que continuaba tendido en el suelo. Posteriormente, lo trasladaron a un hospital para su atención médica.