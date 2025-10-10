Camión y camioneta chocan contra vivienda

Un camión urbano y una camioneta protagonizaron un accidente vial en la colonia Los Fresnos, en donde impactaron de forma lateral y terminaron impactando contra un inmueble, sin que por suerte se registraran personas lesionadas.

El reporte después de las 13:00 horas del jueves, ciando el camión urbano de la ruta 45 , circulaba sobre la calle San Luis; al llegar al cruce de la calle San Ciro de Acosta, chocó contra el costado derechos de una camioneta Ford color negro, para después las dos unidades irse contra un inmueble ubicado en esa esquina.

No hubo heridos graves en este caso, solamente algunos pasajeros con golpes leves que no ameritaron ser llevados a un hospital.

Peritos de la Policía Vial de Soledad tomaron conocimiento del percance pero se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños para que el caso no pasara a mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La vivienda contra la que chocaron los dos vehículos quedó con fuertes destrozos al derrumbarse parte de la pared, por lo que el propietario también reclamaría sus daños.