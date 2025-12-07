Fuga de drenaje, foco insalubre

CIUDAD VALLES.- Desde hace una semana el drenaje escapa de una de las banquetas del mercado sobre la calle Madero, frente al mercado generando un foco insalubre.

En la base de la banqueta alta de la esquina de Madero con Negrete, un chorro de aguas negras brota sin cesar desde hace una semana, según el testimonio de los comerciantes de la plataforma del Gonzalo N. Santos, sin que personal de la Dapas atienda esta insalubridad que afecta a locatarios del mercado.

El agua negra corre por Madero, rumbo al sur, contaminando la calle, el paso de vehículos, al ambulantaje y a los peatones y, aunque dicen haber hecho el reporte a la Dapas, no ha habido respuesta alguna para arreglar esta fuga y los días pasan y la insalubridad aumenta.