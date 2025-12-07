logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Fuga de drenaje, foco insalubre

Fétidos olores tienen que soportan compradores cerca del mercado

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Fuga de drenaje, foco insalubre

CIUDAD VALLES.- Desde hace una semana el drenaje escapa de una de las banquetas del mercado sobre la calle Madero, frente al mercado generando un foco insalubre.

En la base de la banqueta alta de la esquina de Madero con Negrete, un chorro de aguas negras brota sin cesar desde hace una semana, según el testimonio de los comerciantes de la plataforma del Gonzalo N. Santos, sin que personal de la Dapas atienda esta insalubridad que afecta a locatarios del mercado.

El agua negra corre por Madero, rumbo al sur, contaminando la calle, el paso de vehículos, al ambulantaje y a los peatones y, aunque dicen haber hecho el reporte a la Dapas, no ha habido respuesta alguna para arreglar esta fuga y los días pasan y la insalubridad aumenta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Universitarios encienden su árbol navideño
Universitarios encienden su árbol navideño

Universitarios encienden su árbol navideño

SLP

Jesús Vázquez

Maestros jubilados donan ropa abrigadora
Maestros jubilados donan ropa abrigadora

Maestros jubilados donan ropa abrigadora

SLP

Jesús Vázquez

A personas de escasos recursos

Un éxito, Pasarela Pasos de Amor
Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

SLP

Carmen Hernández

Desfilaron pequeños con diversas prendas, evento del UBRTON

Fuga de drenaje, foco insalubre
Fuga de drenaje, foco insalubre

Fuga de drenaje, foco insalubre

SLP

Redacción

Fétidos olores tienen que soportan compradores cerca del mercado