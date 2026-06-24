Transportistas complican circulación en la SLP-Matehuala

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La circulación sobre la carretera a Matehuala se vio afectada la mañana de este miércoles por una manifestación de aproximadamente 300 integrantes de la organización AMOTAC, en el tramo correspondiente a Soledad de Graciano Sánchez.

La movilización se realiza en dirección sur-norte y obligó a delimitar de manera temporal dos carriles, por lo que automovilistas que transitan por la zona enfrentan avance lento y restricciones viales.

Oficiales de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal permanecen en el punto para abanderar la zona y reducir riesgos tanto para los manifestantes como para los conductores.

La autoridad pidió a quienes circulen por ese sector atender las indicaciones de los oficiales, moderar la velocidad y considerar rutas alternas mientras continúa la protesta.

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Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá el bloqueo parcial ni si la manifestación avanzará hacia otros puntos.

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AMOTAC cierra vialidades en el país

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) cerraron la circulación en la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta número 23 en Ecatepec, en dirección a la Ciudad de México.

La protesta forma parte de la movilización nacional convocada por la organización para exigir atención inmediata a sus demandas, ya que consideran que el gobierno federal ignora al pequeño transportista conocido como "hombre camión".

Las peticiones centrales son seguridad efectiva en carreteras nacionales ante la violencia y delincuencia, con presencia real de la Guardia Nacional.

Eliminación de cobros excesivos por servicios de grúas de autoridades federales, estatales y municipales.

Cese del cobro de permisos municipales que obligan a ingresar a las ciudades para entregas de mercancías.

Respeto a las tarifas oficiales de operación y fin de retiros arbitrarios de unidades.

Agilización de trámites en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con actualización de sistemas, certificados y documentos.

Alto a las extorsiones en retenes federales y militares. Entrega de placas y regularización de vehículos de carga.

Modificación del artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, que penaliza el traslado de agua.

Fin de la persecución contra el pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional y policías locales.

La dirigencia de la agrupación de transportistas afirmó que hasta el momento las autoridades no firmaron una minuta de trabajo en la que se comprometen a cumplir con su pliego petitorio.

Conductores reportan afectaciones importantes en la zona porque los inconformes colocaron sus unidades en esa carretera de peaje. Se recomienda tomar rutas alternas.

- Bloqueo en autopista México-Querétaro

Los integrantes de la AMOTAC también bloquearon parcialmente la carretera México-Querétaro.

La afectación a la circulación ocurre a la altura del Bazar de Autos de Cuautitlán Izcalli, en dirección a la Ciudad de México.

Con alrededor de 15 unidades de carga que impiden la circulación en dos carriles laterales y uno en centrales, como parte de una manifestación nacional en la que exigen mayores condiciones de seguridad.

Integrantes de la organización AMOTAC informaron que esperarán hasta las 10:00 de la mañana para conocer instrucciones de si avanzan en marcha lenta a la Ciudad de México o si se disuelve la protesta.

- AMOTAC cierra carril en Tultitlán

Además, en el Boulevard Tultitlán, frente al fraccionamiento Bosques de Tultitlán, otro contingente de AMOTAC se concentra para impedir el paso en uno de los carriles de esta vialidad.

Las unidades cuentan con lonas en las que expresan consignas como "Alto a los abusos en los retenes de ministeriales y militares en carreteras federales".