Derrapa motociclista y sufre severas lesiones

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Joven cayó de su motocicleta y sufre traumatismo craneoencefálico, el accidente se generó en la entrada a la comunidad de Labor Vieja, luego recibió auxilio de paramédicos, siendo trasladado al Hospital Regional.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 y la entrada a la comunidad de la Labor Vieja, cuando un joven se trasladaba a bordo de su motocicleta.

El motociclista derrapó y se golpeó, resultando con traumatismo craneoencefálico, siendo trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, por las severas lesiones que resintió tras la caída de la motocicleta.

Los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, ya que presenta severas lesiones en la cabeza, que ponen en riesgo su vida. Tras el accidente, elementos de la Guardia Nacional Sección Caminos, tomó conocimiento del accidente.

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