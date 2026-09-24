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Seguridad

Muere electrocutado albañil en Tequis

El joven tocó cables de alta tensión cuando estaba en la azotea

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Cuerpos de emergencia acudieron al domicilio

Cuerpos de emergencia acudieron al domicilio

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      La tarde de este miércoles, un joven albañil murió electrocutado, mientras trabajaba en una remodelación de una vivienda del Barrio de Tequisquiapan.

      Fue alrededor de las 15:30 horas que las corporaciones recibieron un reporte de una emergencia en un domicilio ubicado en la calle Bruno Díaz, próximo a Mariano Otero.

      En el lugar, una cuadrilla de trabajadores de la construcción laboraba en la parte alta del inmueble, en donde el joven de 24 años fue a traer un perfil de acero para sacar niveles, cuando accidentalmente tuvo contacto con un cable de alta tensión, recibiendo la fatal descarga falleciendo al instante.

      Al lugar arribaron múltiples cuerpos de emergencia, como la Unidad de Rescate de Protección Civil Municipal, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes al valorar al infortunado se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo. Los brigadistas, entonces, solo atendieron a una persona con crisis nerviosa.

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