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Muere ciclista al ser atropellado en carretera

Por Redacción

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Muere ciclista al ser atropellado en carretera
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      ÉBANO.- Un hombre de edad avanzada perdió la vida luego de que un vehículo lo embistió cuando circulaba en bicicleta, cerca de la cabecera municipal de Ébano.

      Este viernes, poco antes del mediodía, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que había una persona tirada entre la maleza, en el kilómetro 74 de la carretera federal 70, en el tramo de Ébano hacia Tamuín. De inmediato acudieron al auxilio socorristas de Cruz Ámbar Nacional; sin embargo, al revisar a la víctima se percataron de que tenía varias horas de haber fallecido, pues el cuerpo ya presentaba rigidez.

      Se trataba de un hombre de entre 65 y 70 años de edad, de complexión delgada, cabello chino entrecano, que vestía pantalón de mezclilla azul y playera blanca. A unos metros del cuerpo se encontraba una bicicleta tirada.

      Además de los socorristas, también arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes procedieron a acordonar la zona.

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      Las autoridades presumen que, antes del amanecer, el infortunado fue embestido por un vehículo cuando circulaba en su bicicleta, y que el conductor responsable se dio a la fuga.

      Hasta el momento, el occiso no ha sido identificado. Personal de la Fiscalía General del  Estado se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

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