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Muere motociclista tras chocar contra un auto

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Muere motociclista tras chocar contra un auto
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      RAYÓN.- Un motociclista originario de Rioverde perdió la vida la mañana de este jueves, luego de impactarse contra la parte posterior de un automóvil sobre la carretera federal 70 Rioverde-Ciudad Valles.

      El fatal accidente ocurrió a la altura del kilómetro 107, después de la localidad La Escondida, donde además un tractocamión sufrió una salida del camino y terminó varios metros cuesta abajo.

      De acuerdo con la información recabada, un automóvil Chevrolet Spark rojo, con placas de San Luis Potosí, circulaba por la mencionada vía cuando su conductor habría frenado repentinamente.

      Presuntamente, el motociclista que circulaba detrás no alcanzó a reaccionar ante la disminución de velocidad y se impactó de lleno contra la parte posterior del Spark.

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      A consecuencia del fuerte choque, el hombre salió proyectado y sufrió múltiples lesiones.

      Al lugar acudieron cuerpos de emergencia del municipio de Rayón, cuyos paramédicos revisaron al motociclista, pero únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.

      Cabe mencionar que en ese mismo lugar, previamente un camión se salió de la carretera y acabó en un barranco, pero de milagro su conductor resultó ileso.

      La zona quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, en espera de las diligencias para el levantamiento del cuerpo y el peritaje que permita establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

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