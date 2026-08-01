Envían a Xolol a mujer que apuñaló a dos personas
Detención ocurrió en Chalchocoyo tras agresión a dos personas en junio de 2025.
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La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer señalada por su probable participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y violencia familiar, en el municipio de Matlapa.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2025, cuando la ahora detenida presuntamente agredió con un objeto punzocortante a dos personas en la localidad de Chalchocoyo, causándoles diversas lesiones.
Tras obtener el mandamiento judicial emitido por un Juez de Control, agentes investigadores localizaron y detuvieron a Bernardina "N" en la misma localidad, para posteriormente ponerla a disposición de la autoridad judicial que la requiere, la cual definirá su situación jurídica.
La imputada fue ingresada al Centro Femenil Estatal de Reinserción Social de Xolol.
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Redacción
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