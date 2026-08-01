logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Envían a Xolol a mujer que apuñaló a dos personas

Detención ocurrió en Chalchocoyo tras agresión a dos personas en junio de 2025.

Por Redacción

Agosto 01, 2026 10:48 a.m.
A
Envían a Xolol a mujer que apuñaló a dos personas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer señalada por su probable participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y violencia familiar, en el municipio de Matlapa.

      De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2025, cuando la ahora detenida presuntamente agredió con un objeto punzocortante a dos personas en la localidad de Chalchocoyo, causándoles diversas lesiones.

      Tras obtener el mandamiento judicial emitido por un Juez de Control, agentes investigadores localizaron y detuvieron a Bernardina "N" en la misma localidad, para posteriormente ponerla a disposición de la autoridad judicial que la requiere, la cual definirá su situación jurídica.

      La imputada fue ingresada al Centro Femenil Estatal de Reinserción Social de Xolol.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Los diputados evaden visita a penal de Xolol

      La SSPC de gobierno estatal realiza mejoras en el lugar, señala el titular

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Envían a Xolol a mujer que apuñaló a dos personas
      Envían a Xolol a mujer que apuñaló a dos personas

      Envían a Xolol a mujer que apuñaló a dos personas

      SLP

      Redacción

      Detención ocurrió en Chalchocoyo tras agresión a dos personas en junio de 2025.

      Fenapo vigilará a asistentes con cámaras de reconocimiento facial
      Fenapo vigilará a asistentes con cámaras de reconocimiento facial

      Fenapo vigilará a asistentes con cámaras de reconocimiento facial

      SLP

      Pulso Online

      El operativo movilizará a más de mil 500 elementos y establecerá dos perímetros de seguridad

      Cae por robo presunto implicado en agresión contra Zumaya
      Cae por robo presunto implicado en agresión contra Zumaya

      Cae por robo presunto implicado en agresión contra Zumaya

      SLP

      Pulso Online

      Fue detenido con el celular de una mujer en el Mercado República; la SSPC capitalina lo relaciona con la trifulca ocurrida durante la visita del aspirante

      Jóvenes intentan lanzarse de puente Universidad
      Jóvenes intentan lanzarse de puente Universidad

      Jóvenes intentan lanzarse de puente Universidad

      SLP

      Redacción